Muros do CT do Castanhal amanhecem pichados após goleada sofrida e eliminação no Parazão; foto

Os muros do centro de treinamento do Castanhal amanheceram pichados nesta segunda-feira (4). Imagens da manifestação foram divulgadas nas redes sociais e o fato foi confirmado por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube aurinegro.

O vandalismo ocorreu um dia depois da derrota do Japiim para o Paysandu por 3 a 0, pela última rodada da primeira fase do Parazão. O resultado, além de eliminar o Castanhal da competição, quase rebaixou o clube à Segunda Divisão do Parazão.

A pichação no muro do CT pedia a saída do presidente do Castanhal, Helinho Júnior. Ex-jogador do Japiim, Helinho está dirigindo a equipe há algumas temporadas. Foi sob o comando dele que o time aurinegro voltou a disputar o Campeonato Brasileiro e chegar a fases mais adiantadas do Parazão. No entanto, maus resultados da equipe nos anos de 2022 e 2023 tem colocado o cargo do dirigente em xeque.

Em 2024, o Castanhal completa 100 anos de existência. A torcida esperava uma campanha convincente no Parazão, mas a equipe protagonizou o pior desempenho no Estadual desde 2016, quando retornou à elite. O time terminou o torneio em 10º lugar, uma posição acima da zona de rebaixamento.

O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com Helinho Júnior para comentar o caso. No entanto, o presidente do Castanhal não atendeu aos contatos.