Com possível reencontro entre Leão e Gedoz, Castanhal e Remo duelam pela segunda rodada do Parazão

Depois de uma empolgante estreia contra o Canaã, o Clube do Remo retorna aos gramados para a segunda partida pelo Campeonato Paraense. Desta vez, os azulinos encaram o Castanhal, que vem de um precioso empate fora de casa diante do Cametá. As duas equipes duelam no Mangueirão, a partir das 20h30, com transmissão em tempo real pelo Lance a Lance de O Liberal.

Em linhas gerais, os dois times tiveram bons desempenhos na rodada inaugural do Parazão. O Leão Azul paraense passou fácil pelo Canaã, aplicando uma sonora goleada de 5 a 0, um pouco diferente do Japiim da Estrada, que teve um jogo duro na casa do Mapará Elétrico, mas conseguiu arrancar um ponto, contando com a ajuda valiosa de um ex-remista muito conhecido.

Aliás, o jogo desta quarta-feira marca o reencontro oficial de Clube do Remo e Felipe Gedoz, o meia que, por dois anos, foi um dos principais jogadores do elenco azulino, contestado dentro e fora de campo. Hoje aurinegro, o jogador defendeu o Remo entre 2020 e 2022, tem um acesso, um Parazão e uma Copa Verde conquistadas com a camisa azulina, além de ter participado da campanha do rebaixamento à Série C em 2021. Ou seja, foi figura marcante do elenco nesse período.

Intimidades à parte, Gedoz não está confirmado em campo. Depois de marcar um golaço que iniciou a arrancada rumo ao empate em 2 a 2 com o Cametá, o meia Gedoz foi substituído do jogo sentindo fortes cãibras e virou dúvida para o técnico Wilton Bezerra.

Do lado azulino, o técnico Ricardo Catalá tem algumas questões a resolver nos bastidores. Na tarde desta terça-feira (23), o volante Daniel foi tirado da relação de jogadores por conta de uma lesão no joelho, abrindo espaço na cabeça de área remista, que tem como principal candidato Renato Alves. Outra possível alteração no time pode ser feita no ataque, com uma possível entrada de Jaderson ou Marco Antônio. Este último deixou um belo gol de falta na goleada de domingo. Se assim for, quem deve sair dos titulares é Ronald, já que Echaporã e Ytalo tiveram bom desempenho em campo.

Local

A partida que estava marcada para ocorrer às 20h da próxima quarta-feira (22), passou para o horário de 20h30. A equipe da Cidade Modelo mandará seu jogo contra o Remo em Belém, pois o CT do clube, onde geralmente são disputadas as partidas do Japiim, não possui condições de receber um grande número de torcedores. A principal praça esportiva de castanhal, o Estádio Maximino Porpino, segue em reforma.

Ficha Técnica

Data: 24/01/2024

Local: Mangueirão

Hora: 20h30

Árbitro: Djonaltan Costa de Araújo

Assistentes: Ederson Brito de Albuquerque e Augusto Klemerson Mendes Diniz

Castanhal: Xandão; Rodrigo, Régis, Matheus, Otávio; Carlos, Leleu, Paulinho; Pedro, Gedoz e Magno.

Técnico: Wilton Bezerra

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Ícaro, Reniê, Raimar; Renato Alves, Pavani, Camiço; Echaporã, Marco Antônio e Ytalo.

Técnico: Ricardo Catalá