Parazão: Partida entre Castanhal x Remo muda de horário; veja valores dos ingressos e onde comprar

O Remo encara o Castanhal na próxima quarta-feira (24), no Mangueirão, pela segunda rodada do Campeonato Paraense 2024. O mando de campo é do Japiim da Estrada, que solicitou à Federação Paraense de Futebol (FPF), a mudança de horário da partida. O pedido foi acatado pela FPF, que anunciou a modificação em seu site oficial.

A partida que estava marcada para ocorrer às 20h da próxima quarta-feira (22), passou para o horário de 20h30. A equipe da Cidade Modelo mandará seu jogo contra o Remo em Belém, pois o CT do clube, onde geralmente são disputadas as partidas do castanhal, não possui condições de receber um grande número de torcedores. A principal praça esportiva de castanhal, o Estádio Maximino Porpino, local tradicional em que o Japiim atuava, passa por reforma.

Reencontro

O confronto entre Japiim x Leão Azul marcará o reencontro do meia Felipe Gedoz com seu antigo clube. Gedoz atualmente defende as cores do Castanhal e, na primeira rodada do Parazão, marcou um golaço no empate em 2 a 2 contra o Cametá, fora de casa. O meio-campista de 30 anos vestiu a camisa do Remo nas temporadas 2020, 2021 e 2022. O atleta realizou 79 partidas pelo Leão Azul e marcou 12 gols, além de ter conquistado os títulos do Parazão 2022 e da Copa Verde em 2021. Gedoz também foi importante no acesso do Remo à Série B, mas também fez parte da equipe no rebaixamento do clube em 2021. Hoje no Japiim, o meia é foi a principal contratação do clube, quem completa nesta temporada 100 anos.

Gedoz, 30 anos, atuou em 79 partidas com a camisa do Remo (Marlon Costa / Futura Press / AE)

Ingressos

Os bilhetes para a partida custam R$30 ou o torcedor pode comprar a promoção, em que leva dois ingressos por R$50. Os ingressos estão disponíveis nas farmácias Mini Preço e Farmaclin. Em Belém os bilhetes podem ser adquiridos nas Lojas do Remo.

Castanhal x Remo duelam às 20h30 da próxima quarta-feira (24), no Mangueirão, em Belém pela segunda rodada do Parazão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.