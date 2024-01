Homenagens, marca própria e fibras de garrafa pet; Veja todas as camisas dos clubes do Parazão 2024

Os clubes do Campeonato Paraense realizaram pré-temporada, contrataram e estão prontos para iniciar a caminhada no maior estadual da Região Norte. O Parazão 2024 contará com 12 clubes que capricharam nas camisas para a disputa do campeonato. Destaques para o Paysandu, que lançou nova coleção da marca própria: Lobo. A Tuna com nova fornecedora de material esportivo, além do Remo, que utilizará o uniforme temporada 2023, mas que tem como terma da camisa o Theatro da Paz. Vale destacar o Águia de Marabá, atual campeão paraense, que firmou parceria e vem com nova fornecedora.

VEJA MAIS

Caeté e Tapajós

As equipes do Parazão desfilarão belos uniformes na busca pela Taça Estrela do Norte. O Caeté, equipe que representa a cidade de Bragança, fechou parceria com a empresa Golkiper e lançou a coleção para a disputa do Parazão com a temática indígena, além do uniforme ser feito com fibras de garrafas pet. O mesmo ocorre com o Tapajós, representante de Santarém, que anunciou parceria com a Golkpier e lançou o seu novo manto para a disputa do estadual.

Tuna Luso Brasileira

Outro clube que fechou com a Golkiper foi a Tuna Luso Brasileira. A Águia do Souza deixou a Finta, e acertou com a empresa paraense que irá fornecer a tradicional vestimenta da equipe cruzmaltina, que vem com um detalhe interessante na manga, com a alcunha “Elite do Norte”.

Remo

O Remo possui um uniforme diferente. O Leão Azul é vestido pela empresa Volt, que desenvolve, em parceria com o departamento de marketing do clube, camisas temáticas, que remetem a temas específicos do Remo. O clube azulino utiliza uniformes no estilo temporada europeia, com modelos 2023/2024 e, durante parte do Parazão, o Remo irá jogar com a camisa feita para homenagear o Theatro da Paz, palco da cultura paraense e um dos símbolos da Belle Époque, tema escolhido para as camisas do clube.

Paysandu

O Paysandu entra em campo no Parazão 2024 já com camisa nova. O Papão lançou o novo uniforme no mês de dezembro e mais uma vez toda a coleção foi assinada pela marca própria Lobo, que veste o clube alviceleste desde 2016. O Papão voltará a vestir azul royal nesta temporada e teve a camisa batizada com o nome de “Bicolor”, que remete à paixão da torcida, além de utilizar um grafismo “PSC Lobo” nos punhos e tem como tema “Payxão: Sentimento que une”.

Águia de Marabá

Atual campeão paraense, o Águia de Marabá irá defender o título estadual com manto e fornecedora nova. O clube deixou a Golkiper e acertou com a empresa Super Bola, que irá desenvolver os mantos do Azulão nesta temporada. O clube lançou a nova camisa no final do ano passado, já com a estrela de campeão estadual. Além do Parazão, o Azulão irá jogar de camisa nova a Copa Verde, Copa do Brasil e o Brasileirão Série D nesta temporada.

VEJA AS FOTOS DE TODOS OS TIMES DO PARAZÃO 2024

camisas CAMISAS DO SANTA ROSA / Foto: Divulgação Santa Rosa CAMISA DO CANAÃ / Foto: Divulgação Canaã CAMISA DO CAMETÁ / Foto: Divulgação Cametá CAMISA DO ÁGUIA DE MARABÁ / Foto: Divulgação Águia CAMISA DO CAETÉ / Foto: Divulgação Caeté CAMISA DO PAYSANDU / Foto: Divulgação Paysandu CAMISA DO REMO / Foto: Divulgação Remo CAMISA DO SÃO FRANCISCO / Foto: Divulgação CAMISA DO CASTANHAL / Foto: CAMISA DO BRAGANTINO / Foto: Divulgação Bragantino CAMISA DA TUNA / Divulgação Tuna CAMISA DO TAPAJÓS / Divulgação Tapajós

Cametá e Santa Rosa

O Cametá, campeão paraense de 2012 e representante do Pará na Série D deste ano, anunciou seus uniformes para temporada 2024. O Mapará Elétrico terá como fornecedora a empresa paraense Attack, que também desenvolve as camisas do Santa Rosa, clube de Icoaraci e que retorna ao Parazão após 13 anos, justamente no ano de seu centenário.

São Francisco

Outro representante de Santarém, o São Francisco, deixou a marca própria e iniciou parceria com empresa Elite Pro Sports, que irá confeccionar o manto do Leão santareno para a disputa do Campeonato Paraense. A equipe de O Liberal procurou o clube para saber detalhes do uniforme, porém, foi enviado apenas um layout da camisa.

Bragantino, Castanhal e Canaã

Além do Paysandu, outros três clubes que disputam o Parazão atuarão com uniformes com marca própria. O uniforme do Castanhal, no ano do seu centenário, será assinado pela marca própria “Japiim”. O Bragantino, outro representante da cidade de Bragança (PA), terá as camisas do Parazão confeccionadas pela marca própria “Tubarão”, além do o Canaã, caçula e estreante na elite do Campeonato Paraense, que irá utilizar uniformes feitos pela marca própria “Falcon”.