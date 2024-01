Remo anuncia apoio à paraense Alane Dias no BBB 24: 'O Fenômeno Azul está na torcida'

O Remo está na torcida pela paraense Alane Dias no BBB 24. O clube anunciou nas redes sociais depois de um vídeo antigo da atriz e dançariana com uma camisa do time viralizar. Nele, ela aparece dançando a música "A Novinha Senta Pampa" com uma camisa do Remo.

"O #BBB24 começou e nós já temos uma remista favorita para vencer o programa! A @alanedias_ é paraense e azulina. O Fenômeno Azul está na torcida!", postou o Leão.

O vídeo foi postado originalmente por Alane Dias no TikTok em julho de 2023. Nas redes sociais, vários torcedores se manifestaram à favor e contra a postagem. Alguns bicolores anunciaram que não vão torcer pela azulina, já outros disseram que não levarão a escolha clubística em consideração e vão apoiar a sister no jogo. Confira alguns comentários abaixo:

