Com portões fechados, Remo marca jogos-treinos antes de iniciar temporada

Com estreia no Campeonato Paraense 2024 programada para o próximo dia 21 de janeiro, o Clube do Remo intensifica a pré-temporada para se preparar para o primeiro desafio do Parazão, contra o Canaã, em jogo que será disputado às 16h, no Estádio do Mangueirão.

Conforme informado pela diretoria do clube azulino, antes da estreia, o elenco fará dois jogos-treinos nesta semana. As duas movimentações, no entanto, não terão presença da imprensa e nem da torcida. O Leão vai jogar contra o Pinheirense e o Santa Rosa.

O técnico Ricardo Catalá já havia revelado o desejo de fazer jogos-treinos ou amistosos, com a exigência que fossem movimentações realizadas em Belém, para não desgastar os jogadores em viagens para o interior do estado. Contra o Pinheirense será nesta quarta-feira (10), às 9h, no Baenão. Já o jogo treino contra o Santa Rosa será no domingo (14), às 9h, também no Baenão.

Confira programação da semana do Remo

Segunda-feira (08/01)

9h - Treino no Banpará Baenão

16h - Treino no Banpará Baenão

Terça-feira (09/01)

9h - Treino no Banpará Baenão

Quarta-feira (10/11)

9h - Jogo-treino no Banpará Baenão diante do Pinheirense

Entrevistado: Ricardo Catalá

Quinta-feira (11/01)

9h - Treino no Banpará Baenão

Sexta-feira (12/01)

9h - Treino no Banpará Baenão

Sábado (13/01)

9h - Treino no Banpará Baenão

Domingo (14/01)

9h - Jogo-treino no Banpará Baenão diante do Santa Rosa

Entrevistado: Ricardo Catalá

Segunda (15/01)

Folga

Terça (16/01)

9h - Treino no Banpará Baenão