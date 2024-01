Sem falar com a imprensa, jogadores do Remo realizam treino de finalizações no Baenão

O elenco do Remo realizou mais um treino de pré-temporada neste domingo (7), no estádio Baenão, em Belém. Após a atividade, nenhum jogador azulino falou com a imprensa. No entanto, o clube divulgou imagens dos exercícios comandados pelo técnico Ricardo Catalá.

No vídeo, enviado pela assessoria do clube, é possível ver que os atletas realizaram uma atividade voltada para as dinâmicas ofensivas. Os jogadores treinaram finalizações e trocas de passes em setores específicos do campo.

O elenco remista volta a campo nesta segunda-feira (7), em atividade de dois períodos. Pela manhã, os jogadores realizam treino com bola no estádio Baenão. Já à tarde, o time trabalha a parte física, numa academia.

Vale lembrar que o Leão vive regime de concentração nos últimos dias. Desde a sexta-feira (5), os jogadores estão hospedados em um hotel no bairro de Nazaré, mesmo local em que a Seleção Brasileira ficou quando esteve na capital paraense para jogar pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A diretoria do Remo decidiu realizar as atividades de pré-temporada todas em Belém. Em entrevista ao O Liberal, o executivo de futebol e CEO do clube, Sérgio Papellin, diz que a medida prezou pelo conforto aos atletas. Além disso, as estruturas de Belém, segundo o dirigente, seriam melhores do que qualquer destino no interior do estado.

Parazão

O primeiro compromisso oficial do Remo na temporada será no dia 21 de janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Paraense de 2024. Às 16h, o Leão encara Canaã, atual campeão da Segundinha, no estádio Mangueirão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.