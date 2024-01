Remo: volante cita experiência na Europa, cobrança e quer lugar de ex-azulino 'xodó' da torcida

O Remo apresentou oficialmente à imprensa o volante Renato Alves, de 32 anos. O jogador já encarou o Remo na Série C de 2022 e relembrou da pressão e do incentivo que a torcida do Leão dá ao time. O jogador que estava no Atlético-GO, clube que subiu para a Série A, pode ganhar a posição de Uchôa, jogador bastante identificado com a torcida, que deixou o Remo ao final da temporada passada.

Renato estava de férias e chega para uma pré-temporada intensa e que requer cuidados. O jogador relembrou quando enfrentou o Leão pela Série C de 2022, no empate sem gols contra a Aparecidense-GO e afirmou que o incentivo da torcida pesou na decisão de vestir a camisa azulina.

“Além da grandeza do clube, aquele jogo [Remo x Aparecidense-GO em 2022], me marcou a torcida do Remo muito fanática, apoiou o clube os 90 minutos e tivemos dificuldades. Tudo isso influencia quando o jogador vai escolher onde atuar e tudo isso contra. Um desses pontos foi esse com certeza”, disse.

Uchôa

O novo jogador remista quer conquistar o torcedor e terá que fazer o Fenômeno Azul esquecer Anderson Uchôa, volante que esteve no Remo desde 2021 e que era titular absoluto nas temporadas.

“Respeitando a história que o Uchôa possui no clube, sempre acompanhei o Remo, sei da grandeza e de toda a pressão que o clube tem. Jogo na mesma posição que ele, venho para somar, para ajudar e independente da posição que eu for usado. O meu intuito é ajudar o Remo a alcançar os seus objetivos”, falou.

Série C

O jogador já atuou na Série C e sabe das dificuldades da competição. Para Renato, a Série C é um campeonato mais brigado, que requer vontade e entrega dos jogadores em campo do que propriamente técnica.

“A Série C é um campeonato diferente, são competições difíceis, mas a Série C é um pouco mais aguerrido, com um pouco mais de vontade, de raça do que na Série B. Na Série B possui um pouco mais de técnica, não que na Série C não tenha, mas é um campeonato mais aguerrido e, se criarmos uma identidade no clube, com um time forte e com a qualidade dos nossos jogadores vamos alcançar os objetivos do clube sim”, avaliou.

Renato Alves relembrou um jogo contra o Remo pela Série C, quando estava pela Aparecidense-GO (Samara Miranda / Remo)

Em Portugal

Rodado em vários clubes do país, Renato também teve a oportunidade de atuar longe do Brasil e defendeu o Nacional, de Portugal. O jogador avaliou a passagem pela Europa e afirmou que a experiência foi muito proveitosa e tentará colocar alguns “atalhos” em prática na temporada azulina.

“Quando fui para Portugal eu era jovem, não tinha tanta experiência como tenho hoje. Aprendi muito e hoje sou mais maduro, experiente, que consegue observar melhor o jogo, saber os momentos de ajudar algum jogador nosso com orientações. E espero contribuir com essa minha experiência”, comentou.

Estilo de jogo

O novo jogador do Leão tem como característica um bom jogo aéreo e garante que vai conseguir ajudar o Remo na temporada 2024, tendo o principal objetivo o acesso à Série B do Brasileiro. Para ele, o período de pré-temporada tem um desgaste a mais, mas que toda essa dificuldade será recompensada no final do ano.

“Sou um cara de grupo, que vai conseguir ajudar na união do elenco, com um ano longo e cheios de campeonatos. Dentro de campo, acredito que eu tenha um bom jogo aéreo, bom passe, uma boa saída de bola e finalizo bem de meia distância também. Acredito que essas são as minhas principais características. Fui muito bem recebido pela comissão, staff e jogadores. Os treinos estão intensos, para quem estava de férias, esse início é muito complicado, dores musculares e esse início é duro, mas sabemos que tudo isso serve para ter um ano vitorioso, agradável e alcançar tudo que o clube propõe para a gente”, finalizou.