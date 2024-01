Novo lateral do Remo, Vidal revela já ter recebido outras propostas do futebol paraense

O Remo apresentou na tarde desta sexta-feira (5), no Baenão, o lateral-direito Vidal, de 27 anos. Com rodagem por clubes do sul, sudeste e centro-oeste, esta será a primeira vez que o jogador vai vestir a camisa de um clube do norte do Brasil. Apesar disso, o atleta disse que o Leão Azul não foi a primeira equipe do estado a oferecer um espaço no elenco.

"Quando contei para a minha esposa que recebi a proposta do Remo ela ficou bem entusiasmada. Tive outros convites pra vir pra cá, mas esse do Remo foi o que mais tive certeza. A adaptação não será um problema. Vim com a minha família e acredito que vai ser tranquilo. Costumo sempre ouvir e acolher as pessoas que estão ao meu redor", disse o lateral.

Vidal iniciou a trajetória no futebol defendendo a equipe do Juventude-RS. Depois o jogador acumulou passagens pelo Goiás-GO, Brasil de Pelotas-RS, Ferroviária-SP e nas duas últimas temporadas defendeu o Botafogo-SP. Na Série B do ano passado, o lateral realizou 29 partidas e não marcou gols.

A passagem por times com torcidas pouco fervorosas foi algo citado por jogador na coletiva. Segundo Vidal, a paixão do Fenômeno Azul é algo que eleva o patamar da responsabilidade dos jogadores ao vestirem a camisa do Remo.

"A torcida na hora do jogo deve ser algo diferente. Tô bastante empolgado com isso. Vemos o amor da torcida e isso me impressiona, porque tem lugares que eu joguei e não vemos essa paixão pelo futebol. Quando chegamos aqui e enxergamos a proporção do clube e da torcida, conseguimos ter noção da nossa responsabilidade", explicou.

Parazão

O Remo terá o primeiro compromisso em 2024 no dia 21 de janeiro, um domingo. Às 16h, no Mangueirão, o Leão encara o Canaã, campeão da Segundinha, pela primeira rodada Campeonato Paraense. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.