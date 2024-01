Com Águia, Remo e Paysandu, Copa Verde 2024 pode ter um confronto entre paraenses já nas oitavas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica da Copa Verde 2024. Essa será a 11ª edição da competição regional e poderemos ter um confronto entre clubes paraenses logo nas oitavas de final do torneio.

Três clubes são os representantes do Estado do Pará na Copa Verde 2024. O Águia de Marabá garantiu a vaga pelo título do Parazão 2023, o Remo, que entrou por ser o vice-campeão paraense e o Paysandu, que entrou na competição pelo ranking. Na primeira fase, o Águia de Marabá está no grupo A3 e terá pela frente o Rio Branco-AC, em confronto único. Caso o Azulão passe pelo Rio Branco, pegará o Paysandu nas oitavas de final da Copa Verde. A competição conta com a primeira fase e as oitavas com jogos únicos, com os mandantes sendo os melhores colocados no ranking de clubes da CBF.

O Pará possui quatro títulos da Copa Verde em 10 edições da competição. O Paysandu é o clube mais vitorioso da história da Copa Verde com três títulos conquistados nas temporadas 2016, 2018 e 2022. O quarto título do futebol paraense na competição foi conquistado pelo Remo em 2021. O Mato Grosso é segundo estado com mais títulos da Copa Verde com três conquistas, duas pelo Cuiabá-MT, nos anos de 2015 e 2019 e uma com o Luverdense-MT, em 2017.

A Copa Verde 2024terá início no dia 21 de fevereiro e a grande final está marcada para ocorrer no dia 8 de maio. O grande vencedor da Copa Verde garante uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2025, assegurando uma cota milionária de quase R$2 milhões, referentes à Copa do Brasil.