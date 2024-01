De olho na Série B, Hélio dos Anjos explica exigências na estrutura de trabalho feitas no Paysandu

A subida do Paysandu para a Série B fez com que o clube paraense passasse por algumas mudanças internas. O técnico do Papão, Hélio dos Anjos, detalhou algumas situações em que o clube precisou repensar a forma de trabalhar para se adequar a outras equipes. O comandante bicolor falou ainda da forma como gosta de trabalhar e que as exigências fazem parte de um novo momento em que o Paysandu se encontra no cenário nacional.

“Sempre falo para quem me contrata, que o meu custo não é só o meu salário. É o que vem junto com o meu trabalho, o nível de exigência minha. Não posso passar em um clube e ficar um ano, um ano e pouco e não deixar coisas positivas ao clube. E tudo que peço, que cobro da direção, sempre falo a frase: ‘isso não é para o Hélio dos Anjos, isso é para o Paysandu’. Estou aqui de passagem, mas não posso admitir algumas coisas em termos de estrutura, e eu tenho que mostrar à direção e torcer que eles aceitem, como ocorreu”, falou, Hélio dos Anjos, em entrevista ao Canal Nosso Futebol.

O treinador do Paysandu falou de uma das mudanças ocorridas no clube na temporada 2023, quando o Papão ainda lutava para conquistar o acesso à Série B. Segundo Hélio dos Anjos, o clube alviceleste teve dificuldades em alguns setores como alimentação e suplementação, que foram solucionados após pedido de Hélio dos Anjos em conversa com a diretoria do Papão.

“Tudo que mudamos no nosso cotidiano no ano passado, foi aceito pelo nosso presidente e nós mexemos sim, na parte de alimentação, suplementos, hidratação. Aqui tem um problema muito sério, tínhamos jogadores que perdiam 4kg, 5kg o Mário Sérgio era uma loucura. Compramos equipamentos para detectar o nível de desidratação, uma cobrança muito grande, além de isotônico, muita água. A parte de suplementação do clube, nós mudamos, pois achacamos que do jeito que estava o Paysandu estava gastando e o resultado era muito pequeno”, falou.

Hélio dos Anjos está na sua terceira passagem, pelo Paysandu. A primeira ocorreu quando o clube estava disputando a Série A, na temporada 2002. O treinador retornou ao clube em 2019 e ficou até 2021, quando foi dispensado. Neste período trabalhou pelo Náutico-PE e Ponte Preta-SP até retornar ao Papão na metade da temporada 2023 e conseguiu tirar o clube da zona de rebaixamento para à Série B do Brasileiro.