Paysandu apresenta nova camisa de treino para 2024; veja fotos

A Lobo apresentou oficialmente as novas camisas de treino para o Paysandu usar na temporada 2024, em que disputa o Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro.

A coleção traz três peças diferentes, todas elas inspiradas em mosaico feito pela torcida no estádio. Com duas listras horizontais no peito, o ano de fundação disposto e o escudo do clube centralizado.

Durante a inauguração do CT Raul Aguilera na manhã deste sábado (2), o novo manto bicolor foi devidamente estreada no jogo festivo entre ídolos que defenderam o Papão na Copa Libertadores da América 2003 e colaboradores do clube. Os participantes usaram as três novas camisas de treino de atleta de linha, goleiro e comissão técnica. Todas elas foram produzidas com referências a festas e mosaicos inesquecíveis feitos pelos milhões de apayxonados bicolores.

VEJA MAIS

Uniforme de treino 2024

As novas camisas de treino do Paysandu para a próxima temporada trazem o mesmo design, apenas com mudança das cores, que vem em três opções diferentes: azul celeste (jogadores), branca (goleiros) e preta (treino CT).

Todas elas trazem o escudo centralizado, aplicado de forma dicromática, com o fundo na cor base e linhas alternando entre o branco e o preto. O logo da Lobo é aplicado também centralizado, acima.

O escudo é aplicado por cima de duas faixas horizontais, em azul celeste ou preto, dependendo do modelo. Ao lado, a data de fundação do clube 1914, é aplicada no entorno.