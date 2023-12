Em faixa no novo CT, torcida do Paysandu provoca o Remo; confira

O CT do Paysandu foi inaugurado. O primeiro campo do CT Raul Aguilera foi apresentado aos torcedores na manhã deste sábado (2) e recebeu um jogo festivo entre ex-jogadores e ídolos do Papão que jogaram a Copa Libertadores em 2003 contra colaboradores e sócios do clube. Vários torcedores estiveram presentes e rolou uma provocada no Remo, maior rival do Paysandu.

VEJA MAIS

Em uma das faixas penduradas pela torcida do Paysandu, atrás de um dos gols do campo do novo CT, uma frase chamou atenção. A faixa da Barra Brava “Alma Celeste”, com a frase: “O verdadeiro Rei da Amazônia”, alfinetou o Remo, que usa em seu estádio, lojas e nas redes sociais, a frase “Rei da Amazônia”.

VEJA MAIS

A faixa ainda faz alusão aos três títulos do Paysandu conquistados em 2002 (Parazão, Copa Norte e Copa dos Campeões), que deram ao Papão a alcunha de “tríplice coroa”, quando o clube possui três conquistas em uma temporada.