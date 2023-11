Presidente do Paysandu anuncia orçamento de R$ 70 milhões, mas não confirma investimentos no CT

O Paysandu terá um orçamento de mais de R$ 70 milhões para a temporada de 2024. A informação foi divulgada pelo presidente do clube, Maurício Ettinger, na apresentação do Centro de Treinamento Raul Aguilera à imprensa nesta quarta-feira (29). Segundo o mandatário bicolor, os valores são referentes às cotas de patrocínio, participação e sócio-torcedor.

"Teremos um orçamento de mais de R$ 70 milhões pro ano que vem. Esse acréscimo ocorre por uma série de fatores que vão ajudar o Paysandu em 2024, como o acesso à Série B, o incremento das cotas de patrocínio e transmissão de jogos e reformulação do plano de sócio-torcedor. Apesar disso, esse dinheiro será prioritariamente destino à formação do elenco e cumprimento da folha salarial. Qualquer injeção de verba nas obras do CT só deverá ser feita em caso de superavit", explicou.

Por enquanto, o clube segue contando com doações de abnegados bicolores para continuar as obras no CT Raul Aguilera. O primeiro campo da estrutura está em condições de jogo e o segundo deve ser entregue em março desse ano. Com os gramados prontos, a ideia da diretoria é partir para a construção de edificações.

"Com os locais de treinos adequados, vamos seguir com o andamento das estruturas do CT. Vamos construir uma arquibancada fixa, banheiros definitivos, refeitório, academia, alojamento. A ideia é que o CT possa ser uma extensão de tudo que já temos na Curuzu", disse o presidente.

O início das obras no Centro de Treinamento Raul Aguilera foi em 2016, ainda na gestão de Alberto Maia como presidente. No entanto, os trabalhos pararam nos mandatos seguintes e foram retomados apenas em 2019.

Em 2020, a construção do CT ficou temporariamente parada por conta da pandemia de Covid-19, mas foram retomadas em junho de 2022. Na época, o engenheiro responsável pela obra, Arnaldo Dopazzo, disse à equipe de O Liberal que um dos gramados previstos para o CT seriam entregues até setembro, mas a promessa não foi cumprida.

O projeto base do CT prevê a construção de cinco campos de futebol, um campo para treinamento de goleiros, hotel com auditório, refeitório, academia, piscina e departamento de saúde e um prédio administrativo.