Torcedores do Vasco-RJ citam Paysandu como adversário do clube em eventual rebaixamento

A derrota de virada do Vasco por 4 a 2 para o Corinthians, na última quarta-feira (28), fez com que os torcedores cruzmaltinos passassem a ter pesadelos com a Série B do Campeonato Brasileiro. Uma conta no Twitter de torcedores do Gigante da Colina, inclusive, fez uma postagem citando um possível adversário da equipe na Segundona: o Paysandu. Confira:

O Bicola garantiu vaga na Série B do ano que vem após ficar em segundo lugar no Grupo C da Terceirona deste ano. O time paraense volta à Segunda Divisão após seis anos.