Paysandu anuncia goleiro Diogo Silva para a temporada de 2024

O Paysandu começou, enfim, a divulgar os nomes dos novos contratados para a temporada de 2024. O primeiro a ser revelado pelo Departamento de Futebol bicolor foi o do goleiro Diogo Silva, de 37 anos. O defensor atuou no CRB nas últimas três temporadas e esteve na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2023, Diogo disputou 57 partidas e ainda marcou dois gols.

WhatsApp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

O novo arqueiro do Papão tem 1,92 cm e é natural de Cuiabá-MT. Antes do CRB, Diogo esteve no Ceará, Luverdense, XV de Piracicaba, Vasco da Gama, além de outros clubes do futebol carioca. O último compromisso em campo nesta temporada foi no dia 29 de outubro, no empate em 1 a 1 entre CRB e Londrina, pela 34ª quarta rodada da Série B. Neste ano, time alagoano terminou a competição na 9ª posição.

Por conta da disputa, o nome dele não pode ser anunciado antes, mas ao que tudo indica o Paysandu deve, com o término da Segunda Divisão, anunciar os novos reforços visando o calendário do ano que vem, que terá Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.