Re-Pa Sub-17 termina empate, Remo perde liderança mas se classifica e Paysandu pode ficar de fora

O Parazão Sub-17 teve o clássico entre Paysandu x Remo, abrindo a última rodada do hexagonal. As equipes empataram em 0 a 0 na manhã desta quarta-feira (29), no Ceju, em Belém. O empate não foi bom para o Paysandu, que depende de outros resultados para conquistar uma das vagas para a semifinal da competição. Já o Remo, ficou com a segunda colocação no grupo e está garantido na próxima fase.

Em jogo de boas chances para as equipes, Paysandu e Remo não saíram do empate sem gols, em uma partida que valia muito mais aos bicolores do que aos azulinos. O empate no clássico, não fez diferença ao Leão no quesito classificação para a próxima fase, já que o Remo estava garantido, mas o clube azulino perdeu a liderança para o Castanhal, que venceu a equipe do Craques do Futuro por 2 a 0 e terminou na liderança da chave A com 15 pontos, já o Remo ficou na vice-liderança com 13, após seis rodadas.

Pelo lado do Paysandu, a situação pode complicar. O Papão entrou em campo como líder do grupo B com 12 pontos, mesma pontuação do Santa Rosa, mas à frente pelo saldo de gols. A Tuna Luso é a terceira colocada com 10 pontos. Com o empate diante do Remo, o clube alviceleste chegou aos 13 pontos, porém, para se classificar à semifinal, o Paysandu depende dos jogos entre Santa Rosa x Atlético Barbarense e Tuna Luso x Cabanos, que duelam nesta tarde. Caso ocorra um empate em uma das partidas, o Paysandu estará classificado, porém, se Santa Rosa e Tuna saírem de campo com a vitória, o Papão estará eliminado.