Re-Pa do Parazão Sub-17 é marcado para o Ceju por conta de reformas na Curuzu

O clássico Re-Pa, válido pela sexta rodada da segunda fase do Campeonato Paraense Sub-17, marcado para ocorrer nesta quarta-feira (28), será disputado no Ceju, em Belém. O motivo: o Papão, dono do mando de campo, está realizando uma série de reformas no estádio da Curuzu. As mudanças envolvem revitalização do gramado e mudanças na estrutura interna.

A informação foi divulgada ao Núcleo de Esportes de O Liberal na tarde desta terça-feira (28) pela assessoria de comunicação do clube. De acordo com o órgão, o Papão quer deixar a Curuzu 100% preparada para o início da pré-temporada da equipe profissional, que começa no dia 15 de dezembro.

A Curuzu é a casa do Paysandu e foi intensamente utilizada na última temporada. O estádio, além de local dos treinos do time profissional do Paysandu, recebeu grande parte das partidas do Papão durante o ano de 2023. Vale destacar que neste ano o Bicola disputou três competições no "Vovô da Cidade": Parazão, Copa Verde e Série C do Brasileirão.

O gramado da Curuzu já passa por reformas desde outubro, após o final da Terceira Divisão. O campo de jogo deve ser "reinaugurado" somente no Parazão de 2024.

Com o acesso alviceleste à Segundona do Brasileirão, a ideia é que o estádio seja menos utilizado. A diretoria do Paysandu já revelou que a maioria dos jogos do Papão em 2024 devem ser realizados no estádio do Mangueirão, enquanto os treinos da equipe profissional vão ocorrer no CT do clube, que fica no bairro das Águas Lindas, em Belém.

Parazão sub-17

A partida contra o Remo, maior rival, será a última do Papão na segunda fase do Parazão sub-17. No momento, o Bicola é o líder do Grupo E do torneio, com 12 pontos conquistados em cinco jogos.

No entanto, a classificação às semifinais ainda não está garantida. Para não depender de outros resultados, o time alviceleste precisa, pelo menos, empatar com o Leão no Ceju. Em caso de derrota, o Paysandu torce para um tropeço da Tuna Luso diante do Cabanos.