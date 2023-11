Paysandu: diretor de estádio explica como será a intervenção no gramado da Curuzu

Com o fim da temporada de 2023, o Paysandu começa a se reestruturar para uma nova era que inicia a partir de janeiro do ano que vem. A conquista do acesso à Série B trouxe ao bicolor paraense uma nova perspectiva de planejamento, que agora inclui um aumento significativo no número de jogos. Para tanto, o clube já iniciou uma grande reforma no gramado de jogo da Curuzu, que será concluída somente no início de janeiro.

De acordo com o diretor de estádio do clube, Leonardo Maia, a reforma no gramado é uma atividade de praxe todo fim de ano, mas a previsão de aumento no número de jogos fez com que a direção bicolor tivesse maior cuidado com os trabalhos. Todo fim de temporada, a gente procura fazer a revitalização. Isso é uma coisa que tem que ser feita, pois ele fica saturado. Temos uma empresa contratada que já presta serviço para o clube e creio que até o início da temporada o gramado estará em perfeitas condições", garante.

Segundo ele, haverá um trabalho de perfuração no solo, o que permitirá o trabalho desde as camadas mais inferiores do terreno. "Vai ser feito um serviço na sua totalidade. A parte de grama que tiver danificada nós vamos substituir. Vamos colocar uma camada de areia geral no gramado para regularizar o campo. Então, o serviço é um pouco demorado, pois requer várias necessidades para aguentar o volume de jogos do Parazão, Série B, Copa Verde, Copa do Brasil", prossegue, sem esquecer do serviço de drenagem.

"Quanto a isso, vamos fazer toda a limpeza da tubulação de drenagem. Temos o sistema de irrigação que será todo refeito. Há tempos não fazemos essa manutenção. Esse trabalho todo será feito em dois meses", detalha. Segundo o dirigente, o clube terá outras alternativas no período em que a reforma for realizada, sobretudo o Centro de Treinamento, que está em fase final de ajustes de um campo oficial, que será usado para treinos nesse período.

"Vamos interditar totalmente o nosso estádio. O local vai ficar sem condições, para isso teremos outras alternativas, como o próprio CT que terá um campo para treinos e a outra alternativa para jogo, caso o Mangueirão", encerra.