Paysandu recebe imagem de Nossa Senhora de Nazaré na Curuzu e técnico diz: 'Viva a Nazinha'

O Paysandu vive um momento especial e está próximo do principal objetivo do clube na temporada que é o acesso à Série B e, já no clima do Círio, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, esteve na Curuzu, em um momento de fraternidade entre atçetas, comissão técnica, diretoria, funcionários e familiares.

Uma missa foi celebrada no estádio alviceleste e os jogadores, diretoria e também o técnico Hélio dos Anjos, fizeram fotos com a Padroeira dos Paraenses. Nas redes sociais, muitos torcedores comentaram sobre o momento em que o Paysandu vive e a chegada do Círio de Nazaré.

Em seu perfil nas redes sociais, o técnico Hélio dos Anjos, que é devoto de Nossa Senhora de Nazaré e possui uma tatuagem da Santa, falou da alegria em receber a visita da Rainha da Amazônia na Curuzu e disse ser um privilegio estar na capital paraense no período do Círio.

“Dia de muita paz e fé na Curuzu. Recebemos a vista de Nossa Senhora de Nazaré a quem devemos muita coisa que estamos conquistando. Privilégio imenso estar em Belém nesse momento do Círio. Viva a Nazinha”, escreveu o comandante bicolor.

O Paysandu é o atual líder da sua chave no quadrangular final da Série C. O clube paraense possui 7 pontos e abriu quatro pontos de vantagem para o terceiro colocado, O Papão pode subir para a Segunda Divisão já no próximo final de semana, caso vença o Botafogo-PB, no sábado (16), às 16 no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB) e, o Volta Redonda-RJ ganhe do Amazonas –AM, no Rio de Janeiro (RJ). O Paysandu está longe da Série B desde 2018 e nas últimas cinco temporadas vem conseguindo a classificação para a última fase, mas não conseguiu o retorno à Segundona do Brasil.