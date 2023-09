Paysandu bate recorde da Seleção e torcedor assiste ao jogo deitado em pilar do Mangueirão; vídeo

A torcida do Paysandu mostrou a sua força e empurrou o Papão na vitória diante do Botafogo-PB, por 1 a 0, gol de Jacy Maranhão, aos 54 minutos do segundo tempo. Nessa partida, a torcida bicolor bateu o recorde de público pagante e público total do novo Mangueirão, superando o Remo, seu maior rival também a Seleção Brasileira, na vitória diante da Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Mas além do triunfo, o que chamou a atenção no Mangueirão foi um torcedor que assistiu ao jogo deitado de peito para baixo em uma pilastra do estádio.

ASSISTA

VEJA MAIS

Um vídeo do torcedor deitado em um dos pilares do Mangueirão foi publicado pelo perfil de humor “Futebol Zueiro PA”. Já no perfil “Fute Pará” uma foto foi divulgada do torcedor deitado no pilar do estádio. Vários torcedores comentaram as publicações das páginas

“Camarote especial [risos]” – Guto Nunes

“Não vi esse lugar disponível para vendas” – Mayani Silva

“O camarote é todo dele” – Pablo Roberto

“Era um sniper americano” – Miguel Silva

"Home-Aranha"

A equipe de O Liberal encontrou o torcedor que “escalou” o pilar do estádio. Wellington Ferraz, de 19 anos é pintor e morador do bairro do Jurunas. O torcedor informou que enfrentou um engarrafamento grande para chegar ao Mangueirão e que, na hora de buscar um local para assistir, não conseguia enxergar o gramado.

“Saí de casa 13h para assistir ao jogo do Paysandu. Peguei um trânsito de quase três horas na Avenida Centenário, cheguei ao estádio e estava lotado, não dava para ver nem o gramado de tanta gente que tinha. Olhei para cima e disse, será que dá para assistir daqui? Ai ‘delhe’ logo subindo”, falou.

Welllington Ferraz ficou famoso pelo lugar inusitado em que estava assitindo ao jogo. Muitos torcedores queriam fazer um registro com o "Homem-Aranha bicolor".

“Assisti ao primeiro tempo todo lá, muitas pessoas fazendo fotos de mim. Subi escalando um cano verde que tem próximo e os torcedores querendo que eu descesse para bater fotos [risos]”, contou.

VEJA MAIS

Só de boa

Os três pontos conquistados contra Botafogo, deixou o Paysandu na liderança do quadrangular com 7 pontos. O Papão pode garantir o acesso para a Série B já no sábado que vem, caso vença o próprio Botafogo-PB e o Volta Redonda-RJ derrote o Amazonas-AM, no Rio de Janeiro (RJ).