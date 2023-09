Amazonas vence Volta Redonda na Série C e 'ajuda' Paysandu na tabela; entenda

O Amazonas-AM bateu o Volta Redonda-RJ por 1 a 0 na noite deste sábado (16), na Arena da Amazônia, e ajudou o Paysandu na tabela da Série C do Brasileirão. Com o resultado, caso o Papão vença o Botafogo-PB, em casa, no próximo domingo (17), vai disparar na tabela do Grupo C do quadrangular de acesso da Terceirona.

O primeiro gol da partida foi marcado pelo meia Igor Bolt, aos 11 minutos da etapa inicial. No segundo tempo, a Onça-Pintada ampliou o marcador com Sassá, aos 30 minutos.

A vitória do Amazonas-AM foi a primeira da equipe nos quadrangulares. Além de "ajudar" o Paysandu na Série C, a vitória amazonense deu sobrevida ao time, que ainda tem chances de conquistar o acesso à Série B do Brasileirão.

No momento, o Paysandu lidera a chave com quatro pontos conquistados. Com a mesma pontuação está o Volta Redonda-RJ, que perdeu a liderança por critérios de saldo de gol. Completam o grupo o Botafogo-PB, que está em terceiro, e o Amazonas, em quarto, ambos com três pontos.

Em caso de vitória bicolor sobre o Belo neste domingo (17), a equipe paraense passará a somar 7 pontos na tabela, abrindo quatro de vantagem do Botafogo-PB, primeiro clube fora da zona de classificação à Série B. A distância daria ao Paysandu a possibilidade de selar o acesso à Segundona já na quarta rodada, contra o mesmo Belo, mas fora de casa.