Com mosaico, fumaça e fogos, torcida do Paysandu faz grande festa no Mangueirão pela Série C

O Paysandu entrou em campo com o apoio de mais de 40 mil pessoas na tarde deste domingo (17), contra o Botafogo-PB, pela terceira rodada do quadrangular decisivo da Série C. A torcida do Papão deu um espetáculo no Mangueirão e fez uma linda festa na entrada dos jogadores em campo. Com um mosaico com as iniciais do clube e também com fumaça e fogos, o Colosso do Bengui virou um “caldeirão” alviceleste.

Assista

VEJA MAIS