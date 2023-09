Paysandu quebra recorde de público pagante no Novo Mangueirão; veja os números

Fora de campo, a torcida do Paysandu fez a parte dela na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, no Estádio Mangueirão, na noite deste domingo (17). O Papão anunciou que o público pagante foi de 43.794, maior que os 43.188 da goleada da Seleção Brasileira por 5 a 1 contra a Bolívia. Com isso, o Papão estabeleceu o recorde desde a reabertura do Colosso do Bengui, em março de 2023.

O Paysandu divulgou também que o público total foi de 49.777 torcedores, enquanto a renda foi de R$ 1.772.840,00. Dentre clubes, o Papão bateu a marca de 38.034 pagantes do Remo, na vitória 2 a 0 sobre o Corinthians, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida ocorreu no dia 13 de abril deste ano, ainda que a renda de R$ 2.958.440,00 clube azulino tenha sido superior.

Na última sexta-feira (15), o Paysandu retomou a venda de ingressos para a arquibancada do Lado B do Mangueirão. A carga extra de ingressos foi autorizada pela administração do estádio na dia anterior, após solicitação do clube paraense devido à grande procura. Desta forma, a carga total disponível para Paysandu x Botafogo-PB foi de 44.358 bilhetes.

O Papão visita o Botafogo-PB na próxima semana, no sábado (23), às 16h, no Estádio Almeidão. A equipe bicolor volta a mandar uma partida na quinta rodada, contra o Amazonas, no dia 1° de outubro, às 17h30, no Mangueirão. Os bicolores podem até mesmo chegar com o acesso garantido na partida. De qualquer forma, pode ser mais uma oportunidade para a torcida aumentar a marca.

