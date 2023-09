Com gol nos acréscimos, Paysandu vence o Botafogo-PB por 1 a 0 e assume liderança do quadrangular

O Paysandu deu um passo importante na luta pelo acesso à Série B 2024. O papão venceu o Botafogo-PB por 1 a 0, aos 54 minutos do segundo tempo, na tarde deste domingo (17), no Mangueirão e chegou à liderança da chave na Série C. Jacy Maranhão foi o autor do gol alviceleste, que deu ao clube paraense o triunfo.

VEJA COMO FOI O JOGO LANCE A LANCE

Primeiro tempo

Empurrado pela torcida, o Paysandu tomou a iniciativa, teve posse de bola, mas não conseguia chegar com tanto perigo ao gol do goleiro Mota. A equipe bicolor pressionava e fazia a defesa do Belo sair jogando errado e em uma dessas o Papão quase chegou lá, mas Nicolas Careca recebeu na entrada da área mandou para fora.

VEJA MAIS

Com 15 minutos o Paysandu teve que substituir. O volante Geovane, que era dúvida para o jogo, deixou o gramado e deu lugar a Arthur. O Paysandu perdeu um pouco de movimentação no meio-campo e o Botafogo foi ganhando espaço e teve chance de abrir o marcador com Wesley Dias e Mariotto, que não conseguiram alcançar o cruzamento na área e a bola passou bem perto da trave do goleiro Matheus Nogueira.

A equipe nordestina conseguiu colocar a bola no chão e inibir o Paysandu na partida. O Paysandu começou a arriscar em chutes de fora da área, mas sem grande perigo ao goleiro Mota. Por outro lado, o Botafogo chegava com perigo, principalmente pelo lado esquerdo, com cruzamentos na área, mas a defensiva do Paysandu conseguiu passar ilesa.

Torcedores do Papão homenagearam o clube com um mosaico no Mangueirão (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Segundo tempo

Na volta do intervalo o Paysandu teve uma postura bem mais agressiva e pressionou bastante a equipe do Belo, principalmente com a entrada de Ronaldo Mendes, no lugar de Nicolas Careca. A equipe bicolor colocou o Belo “contra a parede” e teve as melhores chances da partida, principalmente buscando o atacante e artilheiro Mário Sérgio, que estava bastante marcado, mas que perdeu duas oportunidades antes dos 20 minutos do segundo tempo.

A equipe paraense se jogou para o ataque e o Belo buscava encaixar um contra-ataque. O técnico Hélio dos Anjos mexeu na equipe e colocou Juninho, Eltinho e Jacy Maranhão. O Paysandu foi só pressão e quase chegou lá com Mário Sérgio, que recebeu na área sozinho e na hora de finalizar mandou para o alto.

FOTOS DA PARTIDA

O Paysandu continuou em cima e teve uma chance clara com Jacy Maranhão. Após boa jogada pela direita, Juninho mandou para a área e Jacy Maranhão chegou de letra, a bola caprichosamente explodiu na trave e na volta o Papão não conseguiu aproveitar.

Predestinado

Assim como ocorreu diante do Pouso Alegre-MG, na primeira fase, quando Jacy Maranhão entrou no jogo e sofreu um pênalti, o atleta bicolor foi decisivo mais uma vez. O jogador foi o “talismã” bicolor nos acréscimos. O árbitro deu 8 minutos de acréscimo e posteriormente deu mais dois. O Paysandu estava no ataque e conseguiu um escanteio, que foi batido rápido. Vinícius Leite recebeu na esquerda, e cruzou fechadinho, na segunda trave e o Jacy Maranhão pulou e testou para o gol, explodindo o Mangueirão.

Assista ao gol

A vitória deu ao Papão a liderança do quadrangular final com 7 pontos. O clube paraense é o único invicto e deu um passo importante para o acesso à Série B do Brasileiro.

(Matéria em atualização)