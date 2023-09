Torcedor do Botafogo-PB faz vídeo no Mangueirão e exalta festa da torcida do Paysandu: ‘Sensacional’

O Paysandu venceu o Botafogo-PB na tarde de ontem, em um Mangueirão com quase 50 mil torcedores. O triunfo paraense colocou o Papão em uma situação confortável no quadrangular final da Série C, em busca do tão sonhado acesso. Entre os torcedores que estiveram no Coloso do Bengui, um grupo de apaixonados pelo Botafogo-PB, que enfrentaram dificuldades para entrar ao estádio, porém, a admiração pelo futebol falou mais alto. Um dos torcedores, que estava vestido com a camisa do Belo, fez um vídeo falando da festa do Papão e viralizou.

O registro foi feito pelo torcedor Matheus, dono do perfil no Instagram “Um torcedor pelo mundo”. Ele viaja atrás do Botafogo pelo Brasil inteiro e já esteve no Pará neste ano, acompanhando o Belo contra o Águia de Marabá, na Copa do Brasil. Mais uma vez os minutos finais foram de tristeza para o torcedor e, assim como foi em Marabá (PA), com o Azulão marcando no final, o Paysandu também fez o gol nos acréscimos e fechou o placar. Mas isso não fez com que o torcedor deixasse de admirar a torcida bicolor e ele fez questão de expor tudo isso em sua conta no Instagram.

“Na moral, na moral. Viver o futebol é maravilhoso. Sou adversário hoje, mas isso aqui é sensacional. Isso aqui é sensacional!”, disse.

O vídeo de Matheus foi feito durante a entrada dos jogadores no gramado do Mangueirão, momento em que a torcida do Paysandu levantou o mosaico com as iniciais do clube, além de um show pirotécnico com fogos e fumaça nas cores do Papão.

O triunfo fez o Paysandu alcançar a liderança do quadrangular final da Série C com 7 pontos, abrindo quatro de vantagem para o terceiro colocado. O próximo compromisso do Papão na Terceirona será contra o próprio Botafogo-PB, no sábado (23), às 16h, no Estádio Almeidão, na cidade de João Pessoa (PB). A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM na frequência 97,5MHz, Youtube e também nas redes sociais do Grupo Liberal.