Paysandu: Jacy Maranhão se emociona com gol e diz: ‘primeira vez que jogo com estádio cheio assim'

O futebol e suas surpresas. O volante Jacy Maranhão, de 26 anos, foi a grata surpresa na vitória do Paysandu por 1 a 0 diante do Botafogo-PB, na tarde deste domingo (17), no Mangueirão, em Belém, pela terceira rodada do quadrangular decisivo da Série C do campeonato Brasileiro. O jogador marcou o gol da vitória bicolor que deu ao Papão a liderança do grupo. O atleta se emocionou com o gol e falou da primeira vez em jogar com um estádio lotado na carreira.

Com 26 anos, o Jacy Maranhão chegou ao Paysandu no início do mês de maio, para a disputa da Série C do Brasileirão. O jogador natural da cidade de Santa Inês (MA), foi revelado pelo AThletico-PR e jogou na Eslováquia, porém, jamais tinha atuado em uma partida com quase 50 mil pessoas.

ASSISTA

“Muito feliz, não sou um cara de fazer muitos gols. Como profissional esse foi o terceiro. Quando eu cheguei, sentei no banco e falei que seria um jogo muito emocionante, pois essa é a primeira vez que eu jogo em um estádio tão cheio assim”, disse.

VEJA MAIS

Jacy Maranhão fez 15 partidas pelo Paysandu e foi o “talismã” bicolor. O meio-campista entrou no segundo tempo e apareceu de surpresa na área duas vezes. Na primeira, o jogador concluiu de “letra” um cruzamento do lado direito e a bola explodiu na trave. Minutos depois subiu mais alto que a zaga do Botafogo-PB e de cabeça, fez a festa da torcida alvicleste no Mangueirão, que recebeu quase 50 mil pessoas.

O próximo compromisso do Paysandu na Série C será diante do Botafogo-PB, no sábado (24), no Estádio Almeidão, na Paraíba (PB).