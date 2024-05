Jejum de vitórias do Paysandu não é o pior da ‘era Hélio dos Anjos’; relembre números

O Paysandu vive uma sequência de resultados indigesta nesta temporada. Desde a vitória sobre o Remo, pelo jogo de ida da final do Parazão, o time bicolor não sai de campo com um placar positivo. São quatro empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Apesar disso, esta não é a pior sequência de jogos de Hélio dos Anjos no comando bicolor.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo dados do pesquisador Jorginho Neves, o Papão já viveu outro jejum de vitórias com Hélio dos Anjos. Em 2019, ano de início da segunda passagem do treinador pelo clube, a equipe alviceleste ficou sete partidas sem vencer. Na ocasião, o Bicola disputava a Série C do Brasileirão e a Copa Verde.

VEJA MAIS

Entre os dias 20 de agosto e 29 de setembro daquele ano, o Paysandu acumulou sete empates consecutivos: três pela Série C e quatro pela Copa Verde. No Brasileirão, os empates custaram caro ao Papão, que deixou escapar o acesso à Segunda Divisão nos pênaltis, diante do Náutico. Já no torneio regional, os placares igualados fizeram com que o Paysandu avançasse na competição, chegando até a semifinal.

Foi na Copa Verde, inclusive, que o Paysandu de Hélio dos Anjos colocou fim ao jejum de vitórias. No jogo de volta das semifinais, o Papão bateu o Remo por 3 a 1, no Mangueirão e se classificou para a decisão, diante do Cuiabá-MT. Na finalíssima, o Bicola até venceu o jogo de ida, por 1 a 0, mas foi derrotado pelo mesmo placar no jogo da volta e perdeu o título nos pênaltis.

Nova chance

A Fiel Bicolor está insatisfeita com o desempenho da equipe no início de Segundona, mas tudo pode se resolver neste final de semana. No domingo (12), Dia das Mães, o Papão encara o Mirassol-SP, fora de casa, pela quarta rodada do torneio. A partida, que pode marcar a primeira vitória bicolor na competição, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.