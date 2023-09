Youtuber Casimiro comenta atuação de Jacy Maranhão em vitória do Paysandu: 'Um tanque de guerra'

A vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB trouxe um alívio para a Fiel Bicolor, que simplesmente bateu o recorde de público da Série C, com exatos 49.777 torcedores no Mangueirão. A bela festa no Mangueirão repercutiu no meio esportivo nacional, chamando a atenção do influenciador, youtuber e streamer Casimiro Miguel. Em seu perfil na internet, "Cazé", como é conhecido, comentou a partida bicolor, com destaque especial ao zagueiro Jacy Maranhão, autor do gol da vitória por 1 a 0.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Em pouco mais de três minutos, o influenciador "rasga a seda" para o defensor bicolor, o definindo primeiramente como "um tanque de guerra", devido ao tamanho do zagueiro, que mede 1,92 de altura. Em seguida, Casé brinca e levanta comparações aleatórias. "O Jacy Maranhão parece o Franksteins... imenso! Ele é o Peter Crouch", diz, o comparando com o famoso monstro da literatura gótica inglesa, de tamanho e aparência amedrontadora, e com o ex-centroavante, também inglês, Peter Crouch, um gigante artilheiro de 2,01 m.

O zagueiro bicolor foi presença constante na defesa adversária, dando trabalho ao adversário. A presença ofensiva do atleta foi bastante elogiada por Casé, que chegou a dizer estar "torcendo por ele como se fosse um familiar". Aos 54 do segundo tempo, Jacy marcou o único gol da partida, descrito pelo streamer da seguinte forma: "Ele é tão alto que teve que se abaixar para cabecear a bola", encerrando o comentário sobre a vitória bicolor.