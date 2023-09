Paysandu e Mário Sérgio serão julgados pelo STJD; Super Mário pode perder o restante da Série C

O atacante Mário Sérgio, do Paysandu, será julgado pela 4ª comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva na próxima quinta-feira (21), às 11h, no Plenário do STJD. O caso em questão é a expulsão sofrida na partida contra o Náutico, em Belém, pela 17ª rodada da Série C do Brasileiro. O Papão também será julgado, por causa de arremessos de objetos para o campo de campo.

Mário Sérgio

No jogo disputado no dia 13 de agosto, o Papão venceu por 4 a 2 na Curuzu, os bicolores enfrentaram alguns problemas. O Super Mário está incurso no Artigo 258 do CBJD e pode pegar de duas a seis partidas de suspensão, por "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva". O atacante foi expulso da partida após discussão com Diego Ferreira. O árbitro Felipe Fernandes de Lima registrou na súmula:

"Expulsei com cartão vermelho direto, o Sr. Mário Sérgio Pereira Junior [...] após o mesmo ofender com palavras e encostando rosto a rosto contra seu adversário, o Sr. Diego Ferreira Matheus [...], com os seguintes dizeres: 'você é um filho da p***, vai tomar no seu c*, tá de sacanagem' [sic]". Após a expulsão dos mesmos ambos resistiram deixar o campo de jogo, se confrontando entre eles. Tendo que ser contidos por seus companheiros e atletas adversários", escreveu o árbitro.

Paysandu

O Paysandu também será julgado, mas no artigo 213, o que pode render novamente multa e perda de mando de campo ao clube. Segundo Se condenado, o valor pode variar entre R$ 100 a R$ 100.000. A arbitragem relatou que, quando o Papão perdia ainda por 2 a 0, torcedores jogaram objetos para o gramado:

"Relato que, aos 11 minutos do primeiro tempo, foi arremessado dentro do campo de jogo um saco plástico com gelo dentro, vindo da direção onde se encontravam os torcedores do Paysandu, não atingindo ninguém. Sendo assim foi entregue ao delegado da partida. Relato que, aos 22 minutos do primeiro tempo, foi arremessado um copo plástico contendo liquido transparente em direção ao campo de jogo, vindo de onde se encontravam os torcedores do Paysandu, não atingindo ninguém, também sendo entregue ao delegado da partida", concluiu Felipe.