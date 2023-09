Jacy Maranhão, do Paysandu, agradece Casimiro e admite: 'Pensei que fosse montagem'

Após o streamer Casimiro Miguel reagir à atuação do volante Jacy Maranhão, do Paysandu, contra o Botafogo-PB, o jogador agradeceu os comentários do youtuber. Em entrevista ao O Liberal, Jacy comentou sobre as falas de Casimiro e admitiu que pensou que o vídeo fosse montagem.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

VEJA MAIS

"Fiquei muito feliz quando assisti ao vídeo, minha esposa me mostrou e pensei que fosse uma montagem. Mas olhei certinho e fico muito feliz, pois é um cara muito importante na internet, nesse mundo moderno, ele brincando e me chamando de ‘tanque de guerra’ pelo tamanho. É difícil ter um jogador de meio-campo tão alto como eu. Ele narrando, torcendo para eu fazer o gol, fico feliz e agradeço pela moral que ele deu", afirmou.

Em seu perfil na internet, o Cazé comentou a partida bicolor, com destaque especial a Jacy Maranhão, autor do gol da vitória por 1 a 0. Primeiro, Casimiro define o volante como "um tanque de guerra", devido ao tamanho do zagueiro, que mede 1,92 de altura. Em seguida, Casé levantou comparações aleatórias: "O Jacy Maranhão parece o Franksteins... imenso! Ele é o Peter Crouch". Depois, Cazé ainda 'comemora' o gol ter sido marcado pelo jogador.