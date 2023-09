Cortado contra o Botafogo-PB, volante Alencar realiza exames e é liberado para próximo jogo

Horas antes da partida entre Paysandu e Botafogo, no último domingo, a assessoria de imprensa do clube informou a retirada do nome do volante Alencar da lista de relacionados do técnico Hélio dos Anjos. De acordo com o comunicado, a saída foi necessária devido a um desconforto sentido na coxa.

Havia a expectativa de se tratar de uma lesão mais séria, mas o clube atualizou o caso e informou que Alencar não tem nenhum problema grave e foi novamente liberado para jogos. Ainda na segunda-feira, conforme o clube, Alencar passou por uma ressonância, que não identificou nenhuma lesão grave.

Portanto, para a partida contra o Botafogo, no próximo dia 23, às 16 horas, no Almeidão, em João Pessoa, o Paysandu poderá contar com o atleta na partida que pode sacramentar o acesso à Série B.