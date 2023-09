'Talismã' do Paysandu, Jacy Maranhão relembra carreira, chegada a Belém e festa da torcida bicolor

A vitória do Paysandu na terceira rodada do quadrangular final da Série C contra o Botafogo-PB, colocou o Papão no topo do grupo e perto do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O gol marcado por Jacy Maranhão, já aos 54 do segundo tempo, garantiu a festa do torcedor alvicleste no Mangueirão com quase 50 mil pessoas. A equipe de O Liberal conversou com Jacy Maranhão, o “talismã” do time e que vem sendo decisivo nesta campanha bicolor.

Natural de Santa Inês (MA), Jacy maranhão falou doo início difícil no futebol, das oportunidades dadas no Athletico-PR, atuação na Europa além da negociação com o Paysandu e ter que encarar a pressão da torcida bicolor.

Dificuldades

“Meu início de carreira, acredito que como muitos brasileiros, foi cheio de dificuldades. Sou de uma família muito humilde, que não tinha condições financeiras para dar o material básico como chuteiras e passagem de ônibus, mas graças a Deus fui para um clube que me acolheu bem, que foi o Aparecidense-GO, conseguimos fazer bons campeonatos, disputamos também torneios no interior do Paraná (PR) e foi quando o Athletico me viu. Aí eles fizeram essa proposta e fui para lá com 15 anos. O Athletico é um clube que que tenho um respeito muito grande, pois eles me formaram como pessoa e como atleta”, disse.

O jogador passou pelo futebol da Eslováquia e defendeu Zlaté Moravce. Jacy Maranhão falou da importância de jogar em outro continente e revelou que foi lá, atuando na Eslováquia, que mudou de posição no futebol.

VEJA MAIS

Eslováquia

“Minha passagem pelo futebol eslovaco foi de muito aprendizado, com uma cultura e um futebol totalmente diferente. Foi lá que virei volante, pois quando cheguei não falava o idioma e o treinador precisava de alguém que marcasse à frente da zaga e ele optou por mim. Fiz um bom campeonato e assim tive essa carreira de volante. Tenho muita gratidão pelo clube que fez essa proposta, que abriu a porta para ter essa experiência e sou grato”, comentou.

Chegada ao Paysandu

Jacy Maranhão, de 26 anos, estava atuando na Série D pelo Cascavel-PR. O atleta falou como chegou ao Paysandu, a negociação e agradece ao executivo do clube paraense, Ari Barros, por ter confiado em seu trabalho.

“Minha chegada ao Paysandu foi através do meu empresário com o Ari [Barros]. O Ari me ligou, aceitei, pela grandeza do Paysandu, pela grandeza que tem, a camisa. Todo jogador de futebol que possui essa oportunidade quer jogar no clube, pois ele tem uma projeção grande. Agradeço muito ao Ari por ter feito essa proposta”, disse.

VEJA MAIS

Talismã

O volante vem curtindo a boa fase no Paysandu. O jogador vem sendo decisivo nas partidas e vem contribuindo com o grupo com gol e também em jogadas que resultam em gol, como foi diante do Pouso Alegre-MG, na vitória bicolor por 2 a 1, em Belém, na Curuzu, quando entrou na partida e sofreu pênalti que sacramentou a classificação do Papão ao quadrangular da Série C.

“Estou tendo essa felicidade de ser o ‘talismã’, de entrar em jogos. Contra o Pouso Alegre-MG pode sofrer o pênalti e foi convertido e agora marcar esse gol no último minuto é muito importante, ter ajudado a equipe. Isso é fruto de muito trabalho e espero continuar ajudando o Paysandu, com gol, pênalti e que posamos conseguir o objetivo do clube que é o acesso à Série B”, falou.

Torcida

O volante nunca tinha jogado com um público tão grande na carreira, relembrou um clássico que havia atuado no Paraná (PR), e falou do apoio incondicional da torcida do Paysandu nesse momento decisivo.

“A torcida do Paysandu mostrou a sua grandeza novamente. Já tinha visto vídeos de jogos passados. Foi muito bacana poder jogar com um estádio tão cheio assim. A última vez que joguei com o estádio com bastante torcedores foi no clássico Athletico x Coritiba, assim que eu subi da base para o profissional e tinham 32 mil torcedores, mas nem se compara com a festa que a torcida do Paysandu fez”, elogiou.

VEJA MAIS

Trabalho fora de campo

A chegada do técnico Hélio dos Anjos ao Paysandu mudou completamente o ambiente de trabalho do clube. O Papão saiu de uma situação de rebaixamento à principal favorito ao acesso nesta Série. Para Jacy Maranhão, o trabalho extracampo é fundamental para que tenha esse ambiente de comprometimento pelo clube e externa a liderança do técnico Hélio dos Anjos.

“A importância do trabalho extracampo que o professor Hélio dos Anjos pede é para nos cuidarmos, para dormir bem descansarmos. Ele fala do sacrifício, que são dias que irão fazer a diferença nas nossas vidas e podemos entrar para a história de um clube tão grande como é o Paysandu. Esse extracampo envolve todo mundo, tanto a parte alimentação com as tias que fazem o nosso almoço e nosso café, dos funcionários que limpam o vestiário. Esse ambiente conta muito e estamos unidos tanto em campo às tias da cozinha, do rapaz do banheiro a quem limpa o vestiário. Esse extracampo é fundamental para gente”, contou.

Novo Camisa 9?

Jacy Maranhão vem curtindo esse momento de ser decisivo no ataque bicolor. O volante comentou que teve três chances de gols no último jogo e que já propôs ao atacante Mário Sérgio a troca de posições no próximo jogo.

“Entrei em um jogo em que o meu primeiro toque na bola foi uma finalização ao gol, o segundo foi uma conclusão de letra que bateu na trave. No vestiário, todos trocando de roupa e o auxiliar, filho do professor Hélio, comentou sobre aquela finalização de letra e respondi que, se eu fizesse o gol de letra, no próximo jogo eu queria ser o Camisa 9. Sabemos da importância do elenco, do Mário Sérgio, que é o nosso matador, que no momento certo o gol dele vai sair, quem sabe seja o do acesso, para sacramentar a nossa campanha para a Série B. E já falei para ele, que se ele quiser ir jogar de volante e eu de 9, eu vou sim”, finalizou.