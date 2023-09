Bruna Surfistinha é garota propaganda de site de sexo que patrocina Paysandu e anuncia 90% desconto

A escritora Bruna Surfistinha tem aproveitado os seus mais de 230 mil seguidores para compartilha a sua rotina com as filhas gêmeas, Maria e Elis, no seu perfil no Instagram. Agora ela está no mundo da publicidade. Após mais de 10 anos longe da prostituição, ela virou garota propaganda de um site de acompanhantes. Além disso, ela também escreve como colunista para a páginas na internet.

A plataforma é patricubadores de dezenas de clubes de futebol do Brasil, incluindo o Paysandu.

Em vídeo divulgado pelo Vitória-BA e por ela nas redes sociais Bruna anuncia com o ex-jogador Vampeta desconto de 90% para sócios do time no site de acompanhantes.