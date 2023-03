Bruna Surfistinha diz que apanhou de ex-marido e mostra hematomas; vídeo

Em entrevista ao podcast "Vê se Pod", a escritora e influenciadora digital Raquel Pacheco, mais conhecida como Bruna Surfistinha, acusou o ex-marido Xico Santos de agressão e mostrou hematomas no braço. Segundo ela, a violência aconteceu enquanto ela segurava uma das filhas do casal no colo. A influencer registrou um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro no último domingo (5), na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo.

Bruna e Xico se separaram em fevereiro deste ano, mas, continuaram vivendo juntos devido às filhas do casal, as gêmeas Elis e Maria, de um ano e seis meses. De acordo com Surfistinha, após seu ex-marido chegar em casa “muito bêbado" ela foi questionar algumas coisas vistas em seu celular.

"Ele abriu a porta e foi direto para o banheiro, vomitou o chão inteiro, eu limpei o vômito dele, fiz ele tirar a roupa para colocá-lo embaixo do chuveiro [...] Ele saiu do banheiro, deitou no colchão, bem do lado do sofá, onde eu ia dormir. Há muito tempo eu não mexia no celular dele e vi muitas coisas... A decepção foi gigante, não mais como mulher, mas como mãe das filhas dele”, declarou.

Bruna disse ainda que leu no celular de Xico algumas mensagens trocadas com sua amante, que questionava o motivo dele ainda viver com ela, ao que ele teria respondido que "era por mídia". "Quando li isso, me senti usada, idiota. E aí ele começou a me xingar, demonstrar que ia ser agressivo, e eu comecei a dar uns tapas no braço dele, tipo 'vai embora, não quero mais ver você aqui'. Comecei a jogar tudo que tinha visto no celular na cara dele", disse.

"Nisso a Maria acordou chorando, porque a gente estava falando alto, eu a peguei nos braços, sentei na beiradinha do colchão onde ele estava deitado, com a Maria no meu colo, e nisso ele começou a me chutar. Minha única reação foi [proteger a filha] com o braço, e ele me chutando, chutando [mostrou os hematomas]. Eu levantei com a Maria porque comecei a ficar com medo e fui para a cozinha. Quando saí ele estava dormindo de novo, como se nada tivesse acontecido", detalhou.

Bruna disse que pensou em chamar a polícia, mas hesitou. Então, pediu ajuda a uma amiga, que foi até sua casa e chamou a polícia. Xico teria ouvido as duas acionando as autoridades e decidiu fugir.

