Bruna Surfistinha revela que perdeu virgindade anal antes da vaginal; entenda

Bruna Surfistinha, nome artístico de Raquel Pacheco, revelou em uma entrevista ao podcast "Acompanhadas" que perdeu a virgindade anal antes da vaginal. Segundo a influencer, a primeira vez aconteceu com um rapaz com quem se relacionava pouco antes de entrar para a prostituição aos 14 anos.

"Eu perdi primeiro a virgindade anal e foi no museu do Ipiranga, bem histórico. Não foi dentro [do museu], foi na parte externa, escondida atrás de uma árvore. Eu tinha 14 anos", relatou Bruna.

Na época, a ex-prostituta idealizava perder a virgindade vaginal com o "homem ideal". Ela acreditava que fazer anal não tinha a mesma importância que ser penetrada pela frente, além de acreditar que doeria menos. "Também como ouvia muito falar que a primeira vez sangrava, doía, pensei: 'bom, no anal não tem o hímen para ser rompido, então vai doer menos'. E doeu menos que perder a vaginal", afirmou.

Bruna contou que a primeira penetração vaginal aconteceu com o único namorado que teve antes de entrar para a prostituição, por volta dos 15 anos. "Foi romântico, mas não tão gostoso quanto eu imaginei. Os dois eram virgens, nervosos, sem saber o que fazer", relembrou.