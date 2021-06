'Papai e mamãe não rola mais', diz Surfistinha ao falar de sexo na gravidez

A eterna Bruna Surfistinha, Raquel Pacheco, conta sobre as mudanças na rotina sexual com o noivo, Xico Santos, após a gravidez. A famosa está na reta final da gestação de gêmeas, que devem nascer em setembro. Em entrevista ao podcast “Versão Mãe”, ela deu detalhes sobre o impacto no processo na libido. As informações são da UOL.

“É tranquilo e até saudável [sexo na gravidez]. Claro que a intensidade mudou bastante. Estou com dificuldade em relação à barriga, até mesmo para dormir. Há posições que incomodam demais. Por exemplo, 'papai e mamãe' não rola mais. Tem dias que estou com muita vontade, muito desejo, e outros que não. Isso mudou bastante: a libido. Porque a gente é uma explosão de hormônios", explicou ela.



Raquel também falou sobre sua saúde, anemia e os quilinhos que ganhou nos últimos meses: Eu engordei 15 quilos, mas estou super bem. Glicemia, ok... A única coisa é que estou com anemia, mas estou me cuidando. Não é uma anemia forte. Está super controlada. (Estou) muito saudável", contou Bruna, que relembrou ter enjoos apenas no início da gravidez: "Foram mais no início (da gravidez), agora está mais estabilizado".