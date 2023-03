Em crise com o ex, Bruna Surfistinha registra ocorrência por agressão

Raquel Pacheco Machado de Araújo, a 'Bruna Surfistinha', cuja trajetória foi tema do filme homônimo estrelado por Deborah Secco, úteria registrado um boletim de ocorrência por agressão contra o ex-companheiro, Xico Santos. O ex-casal ainda convive na mesma casa para cuidar das filhas gêmeas, Maria e Elis, de um ano e cinco meses. Recentemente, ele fez um post acusando Bruna de ser 'mãe ausente' e de ser dependente de álcool,

Segundo o R7, a queixa foi registrada por ela no domingo,5, na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, no centro de São Paulo. Ela relatou que foi agredida e xingada pelo ex-companheiro. O casal teve as filhas no Rio de Janeiro e acaba de se mudar para São Paulo.

Não se sabe se o B.O registrado tem relação com a repercussão do post recente de Xico, nas redes sociais, intitulado "Diário de um pai solo e uma 'mãe' ausente". Ele afirma que Bruna consome uma garrafa de vodka por dia e vive embrigada.

"Mas vivi a paternidade de uma maneira diferente do que imaginava. Sendo pai em tempo integral e solo por 1ano e 5 meses. A "mãe"? Apegada à sua garrafa de vodka (consumindo uma por dia). Nossa! Mas ela precisa de ajuda, sim ela precisa de ajuda há 11anos, aí a ajuda aparece, a oportunidade de vida nova se escancara. O tal sonho de ser "mãe", Ah! Esse sonho vai dar um chacoalhão nela e ela vai ter forças. Não rolou!", afirma.

Xico afirma que quer assumir a sua responsabilidade de pai, sem atribuir todos os cuidados para Raquel, mas que ele também "precisa de ajuda".

Raquel já havia postado nas redes sociais que ela e Xico não estão mais juntos como casal, mas seguem morando sob o mesmo teto por conta das filhas. Em post recente ela menciona que os dois estavam tentando um "convívio harmonioso" e pede o "respeito aos juízes de internet neste momento tão difícil que está sendo para nós dois (separação)".