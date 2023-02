Deborah Secco revive Bruna Surfistinha para delírio do público

Deborah Secco já está acostumada a "causar" com as declarações dadas em entrevistas e também com os ensaios sensuais que evidenciam a invejável boa forma aos 43 anos. Para o concorrido Baile da Vogue, que este ano trouxe o tema "Sonho de Uma Noite de Verão", a atriz decidiu resgatar uma de suas personagens mais controversas no cinema: Bruna Surfistinha.

E foi inspirada na mais famosa ex-garota de programa carioca, interpretada por ela em produção de 2011, que Deborah surgiu no Copabana Palace vestida apenas com um míni short jeans e duas estrelas-do-mar sobre os seios, montada sobre uma maxi plataforma no estilo gladiador e carregando uma prancha de surf.

“Hoje eu não vou dar, eu vou distribuir!”, gritou a atriz ao chegar no evento, em alusão a uma fala da personagem vivida por ela e que que ficou famosa.

Pela rede social, Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha da vida real, viu a performance de Deborah e elogiou: “Diva maravilhosa que chama. Obrigada por tanto, Deborah Secco!”.