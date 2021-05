Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, diz que filhas vão crescer sabendo sobre a sua história

Raquel Pacheco, também conhecida pelo seu codinome Bruna Surfistinha, quer falar sobre o passado com as filhas que ainda não nasceram. No quinto mês de gestação das gêmeas Maria e Elis, a empresário refletiu sobre o tema em entrevista ao jornal Extra.Não tem nem como esconder. Não escondi quem eu sou para o mundo, não faz sentido em esconder para as minhas filhas. Elas vão saber, sim, quem eu sou, o que eu fiz da minha vida dos 17 aos 20 anos, o que aconteceu, mas não vou focar apenas na prostituição.

Ela também destacou que a ausência de um forte vínculo maternal em sua vida dá forças para que ela esteja presente na vida das filhas. "Tudo que eu aprendi na dor, quero que elas aprendam com amor", afirmou.Também vou dar muita ênfase na mulher que eu me tornei e o quanto eu aprendi com a minha própria vida. Quero que elas cresçam já sabendo. Vou ter a intuição materna de contar para elas, da maneira mais leve e mais calma, para que elas entendam.Na última terça-feira (18), Raquel Pacheco lamentou os ataques sofridos nas redes sociais após anunciar a gravidez. "É como se eu não pudesse ser mãe", desabafou no programa "HERvolution", da RedeTV!.