No 'Dia do Sexo', Paysandu anuncia patrocínio de plataforma de acompanhantes de luxo

No início da tarde desta quarta-feira, dia 6, em que é celebrado no Brasil o "Dia do Sexo", o Paysandu anunciou um novo patrocinador do clube, o Fatal Model, uma plataforma de acompanhantes de luxo. A parceria foi divulgada pelo Papão nas redes sociais e, à princípio, será válida até o final de 2023, mas os valores envolvendo o acordo não foram revelados. Os uniformes dos jogadores já terão a logomarca da empresa na partida deste sábado (9), contra o Amazonas, pela segunda rodada do quadrangular da Série C.

VEJA MAIS

Além da exibição da marca nas camisas de jogo em uma posição de destaque, a parceria inclui a divulgação da empresa em backdrops de entrevistas, placas de publicidade na Curuzu e outras contrapartidas nas redes sociais.

"O Fatal Model agora faz parte do Maior Campeão da Amazônia! E nós, temos a honra de ser o primeiro clube na região norte a ter a missão de transmitir uma mensagem importante a todos: A profissão de acompanhante merece respeito, segurança e dignidade!", diz o comunicado feito pelo clube no Twitter.

O contrato de patrocínio foi assinado por Nina Sag, acompanhante e Diretora de Comunicação do Fatal Model. “Firmar essa parceria com o Paysandu, que tem uma torcida muito apaixonada e envolvida, é motivo de muito orgulho para nós. Sabemos que a cada novo patrocínio no esporte é uma maneira de ampliarmos o conhecimento em relação aos valores da plataforma, que prezam por respeito, segurança e dignidade no mercado de acompanhantes”, afirmou Nina.

O site Fatal Model é brasileiro e oferece serviços de acompanhantes e profissionais do sexo. A plataforma, criada em 2016, permite que pessoas adultas anunciem seus serviços como acompanhantes, bem como disponibilizassem informações sobre si mesmas, como fotos e descrições pessoais. A empresa divulga que em 2020 registrou mais de 100 milhões de usuários e 275 milhões de acessos.

Nina Sag esteve em Belém para assinar o contrato com o Paysandu (Divulgação/Fatal Model)

O investimento do Fatal Model no futebol não é algo novo. Em 2022, a empresa patrocinou clubes como Globo (RN), Portuguesa (RJ) e Altos (PI) na Copa do Brasil. Desde fevereiro patrocina de maneira permanente o Vitória, da Bahia, que lidera a Série B do Brasileiro.

"Fechamos com a maior plataforma do segmento no Brasil e uma das maiores do mundo. A cada ano, o Paysandu consegue expandir seu leque de parceiros e patrocinadores e alcançar novos mercados. Mais uma vez, nós estamos atrelados a uma grande marca nacional que é o Fatal Model”, celebrou Maurício Ettinger, presidente do Paysandu.

'Dia do Sexo'

O Dia do Sexo foi criado em 2008 por uma empresa de preservativos, com o objetivo de aquecer as vendas e estimular o uso da camisinha. O dia 6 de setembro foi escolhido por, no calendário, deixar lado a lado os números 6 e 9 (6/9), alusivos à posição sexual 69.