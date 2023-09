Lucas Perri, da Seleção Brasileira, relembra carreira e convite de Hélio dos Anjos: 'Muito grato'

A seleção brasileira realizou o primeiro trabalho com bola em solo paraense, visando a partida contra a Bolívia, no próximo dia 8, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ao final do trabalho, o goleiro Lucas Perri conversou com os jornalistas e citou um fato particular da sua carreira diretamente ligado ao Paysandu de 2023: o técnico Hélio dos Anjos.

Perri falou sobre a preparação do time, a expectativa com a convocação e a carreira. O goleiro passou pela base da Ponte Preta e São Paulo, até ascender no futebol, graças à ida para o nordeste, onde apareceu e se destacou na posição. Segundo ele, a chance veio por meio de ninguém menos que o técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos.



"Eu tenho muita gratidão pelo professor Hélio, pelo Guilherme e toda comissão dele. Foram eles que deram o ok para eu sair do São Paulo e ir para o Náutico, por interesse dele, do Hélio", relembrou. Pelo Náutico, o goleiro fez 44 jogos na temporada de 2022, até transferir-se para o Botafogo, onde permanece como titular absoluto.

Para ele, foi graças ao olhar de Hélio que a carreira deslanchou. "E eu só tenho gratidão, porque era importante começar a jogar, era fundamental para a minha carreira e eu agradeço muito", encerra. Os trabalhos com a seleção brasileira continuam nesta quarta-feira. Já a partida contra a Bolívia será na próxima sexta (8), a partir das 21h45, no Mangueirão.