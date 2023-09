Presidente da FPF fala sobre mosaico no Mangueirão e grandes eventos: 'Belém entrou na rota'

A semana do futebol paraense começou agitada, graças a presença da Seleção Brasileira. Na tarde desta terça-feira, o plantel canarinho fez o primeiro trabalho com bola no gramado do Mangueirão. Durante a atividade, vários membros da CBF e da FPF estiveram presentes, conferindo a estrutura do estádio e atendendo a imprensa esportiva.

Entre os dirigentes esportivos esteve o presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluck Paul, que conversou com exclusividade com o Grupo Liberal e comentou sobre a grande festa que está sendo preparada para receber a seleção após 12 anos da última partida em solo paraense.

Segundo ele, haverá um grande mosaico, que virá para reeditar uma das mais belas homenagens feitas à seleção, o lendário hino à capela, protagonizado pela torcida antes do jogo contra a Argentina, em 2011. Na ocasião, o Brasil esteve em campo com Ronaldinho Gaúcho e o jovem Neymar.

"Vamos fazer um grande mosaico no Mangueirão. Será a nossa surpresa para a seleção. Acho que Belém teve aquela coisa do hino à capela, e isso vai encantando. O Mangueirão é um ponto chave para isso. A gente fazendo as coisas acontecerem bem, não tenho dúvidas que outros grandes eventos virão", explica.

SAIBA MAIS



Grandes Eventos

O duelo contra a Bolívia, além de servir para "matar a saudade" do torcedor paraense, também ajuda a alçar a capital paraense ao plano dos grandes eventos esportivos, vistos pelo presidente como um salto histórico para o esporte amazônico, abrindo portas para, quem sabe receber eventos de envergadura global.

"A expectativa é colocar Belém e o Pará na rota dos grandes eventos esportivos. Acho que isso vem para coroar essa grande obra feita no Mangueirão e nada mais especial do que um jogo de seleção brasileira. Isso credencia o estádio para outras competições. Uma Supercopa, uma final de Libertadores, Sul-Americana. Tudo indica que o Brasil pode ser a sede da Copa do Mundo feminina e Belém pode entrar na rota de opções", garante.

Brasil e Bolívia se enfrentam nesta sexta-feira (8), a partir das 21h45, pela rodada inicial do qualificatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo portal Oliberal.com