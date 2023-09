Seleção Brasileira em Belém: Ednaldo Rodrigues recebe camisas de Remo e Paysandu; vídeo

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) saiu com presentes do treino da Seleção no Mangueirão. Antes do início das atividades, o mandatário do futebol no país recebeu dois uniformes - um do Remo e outro do Paysandu. Quem ofereceu as camisas foi o governador do estado, Helder Barbalho, e o diretor do Papão, Vandick Lima.

O encontro ocorreu no gramado do Mangueirão, antes do início do treino da equipe comandada por Fernando Diniz. A recepção, inclusive, atrasou o início das atividades, que estavam previstas, inicialmente, para às 17h30, mas começou apenas às 18h.

Presidente da CBF e o governador Helder Barbalho (Amanda Gaspar/ O Liberal)

A troca de presentes ocorreu em um local do gramado em que a imprensa não tinha acesso. Apesar disso, Vandick Lima conversou com o Núcleo de Esportes de O Liberal logo após dar a camisa bicolor ao presidente da CBF.

"Eu conheço o Ednaldo desde o tempo que jogava na Bahia, ele ainda era diretor do departamento do Interior da Federação Baiana, depois virou presidente e hoje comanda a CBF. Fico feliz em ver o crescimento dele. Trocamos mensagens mais cedo e entendi que ele não poderia sair daqui sem presente do Paysandu. Tenho certeza que ele ficou muito feliz", disse.

Vandick Lima, diretor do Paysandu (Amanda Gaspar/ O Liberal)

Após os presentes, o técnico da Seleção, Fernando Diniz, se juntou à conversa. Ele falaram durante alguns minutos até o treinador chamar os jogadores do Brasil para o início dos treinos.

A partida entre Brasil e Bolívia, válida pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, será realizada nesta sexta-feira (8), no estádio Mangueirão, em Belém. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.