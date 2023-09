Depois do empate em casa, zagueiro do Paysandu quer time mais atento: 'A Série C é difícil'

A segunda rodada do quadrangular decisivo da Série C começa neste sábado (9) e o Paysandu tem um compromisso importante fora de casa, contra a equipe do Amazonas. Os dois times figuram no grupo C da segunda fase da terceira divisão nacional e jogam pela ponta da tabela.

Contudo, o elenco bicolor sabe das dificuldades que terá pela frente, diante de um time que se classificou entre os três primeiros. "A gente sabe que o Amazonas é um time muito forte, fez uma boa campanha e vai jogar na casa deles. Mas, nós temos um time competitivo, forte, que também se classificou e tem condições de brigar pelo acesso", disse o zagueiro Wanderson.

Para o segundo jogo, o Paysandu precisa da vitória, se quiser continuar sonhando com nova classificação, mesmo depois do empate com gosto de derrota diante do Volta Redonda, no último fim de semana. "Sabemos que o quadrangular muda o campeonato. São oito equipes que brigaram em cima da tabela. Sabemos que podemos fazer um bom jogo e construir a vitória fora de casa", ressalta.

Na primeira fase da competição os dois times se enfrentaram também no Amazonas, pela 12ª rodada, e que resultou em uma bela vitória bicolor por 2 a 1, fato que ele espera repetir na segunda fase. Wanderson tem sido um dos titulares nos últimos jogos e admite que a cobrança do treinador tem sido fundamental para a permanência no time.

"O segredo para mim é o trabalho. Enquanto eu estiver vestindo a camisa do Paysandu, para mim é a seleção brasileira. É daqui que eu tiro o meu sustento. Com certeza vou representar bem esse manto. Eu fico feliz com o grupo. A gente vê o professor cobrar todos os dias, nunca deixa a gente na zona de conforto. Quando chegou aqui a cobrança foi grande, mas existe a confiança no elenco 100% para que a gente consiga os objetivos".

O Paysandu é o atual segundo colocado no grupo C, com 1 ponto, enquanto o Amazonas é o último, após perder na primeira rodada para o Botafogo-PB. O jogo começa a partir das 17 horas.