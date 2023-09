Paysandu inicia venda de ingressos para partida contra o Botafogo-PB; veja

O Paysandu iniciou nesta terça-feira (5), a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-PB, válida pela terceira rodada do quadrangular da Série C, que será realizada no Estádio do Mangueirão, no dia 17 de setembro, às 16h.

As entradas estão disponíveis nas lojas Lobo e online pelo site Bilheteria Digital, com as entradas para a arquibancada custando R$ 30 (lado A) e R$40 (lado B), e cadeira R$60 (lado A) e R$ 80 (lado B). A venda de bilhetes para estacionamento também já estão disponíveis custando R$ 20 tanto para carro quanto para moto. No dia do jogo, o ticket de estacionamento estará custando R$ 30, tanto para carro quanto para motos.

O jogo é o primeiro do Paysandu no quadrangular de acesso com o público geral, após o time ter cumprido a punição do STJD atuando por dois jogos com a presença de apenas mulheres, crianças e adolescentes de 12 à 15 anos