Assalto na Curuzu: Polícia prende dois assaltantes de bar no estádio

A Polícia conseguiu prender dois integrantes do bando que assaltou um bar no interior do Estádio Leônidas Castro, do Paysandu Sport Clube, no último domingo (3), logo após o jogo de estreia do clube paraense contra o Volta Redonda (RJ), no quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. Eram seis criminosos no assalto, e a Polícia faz diligências (a partir de imagens de câmeras de segurança), para capturar os outros membros da quadrilha que levou cerca de R$ 20 mil do estabelecimento. Com os dois presos, os policiais encontraram droga (cocaína) e celulares. A ação policial foi registrada na Diretoria de Polícia Metropolitana, na Seccional Urbana do Comércio.

Um dos presos é um rapaz de 23 anos de idade, identificado como Matheus Viana Lobato da Silva, e uma mulher, com 31 anos, de nome Rayssa Viegas, também foi presa sob acusação de participação no assalto.

O bando ingressou no estádio, por volta das 23h30, e roubou do bar cerca de R$ 20 mil. Como parte da investigações policiais, foi identificado um carro de passeio Voyage de cor azul que teria sido utilizado pelos assaltantes no crime e fuga. Ele teria agido no assalto, enquanto ela repassa informações sobre o cenário dentro do estádio aos demais comparsas. A mulher presa trabalhava no local.

Com o dinheiro roubado, os assaltantes teriam, inclusive, comprado a cocaina apreendida. Os presos estão à disposição da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

Polícia

A Polícia Civil informa que "um homem e uma mulher foram presos em flagrante pelos crimes de roubo circunstanciado e tráfico de drogas". "Equipes da Diretoria de Polícia Metropolitana trabalham para identificar e localizar outros envolvidos no crime", completa a PC.