Kevyn comenta empate e gol contra o Volta Redonda: 'Resultado incomum diante do jogo'

O empate em 1 a 1 com o Volta Redonda não foi exatamente o esperado pelos jogadores do bicola, mas as lições da partida do último domingo serviram para unir e fortalecer ainda mais o elenco, na visão dos próprios atletas.

O primeiro dos seis jogos que o time fará nesta fase da Série C foi um teste e tanto, de acordo com o lateral-esquerdo Kevyn, autor de um dos gols da partida. O outro, marcado pelo atacante Nicolas Careca, foi anulado pela arbitragem.

"A gente sabe que é uma competição bem difícil, times de qualidade. Qualquer vitória pode colocar a gente na frente dos adversários na busca pelo acesso", refletiu, sem esconder o descontentamento com o resultado geral.

É um jogo difícil, fora de casa, contra um time que vem bem na competição, mas, graças a Deus conseguimos recuperar os pontos perdidos e vamos fazer o mesmo contra eles, impor nosso ritmo de jogo. "O resultado não mostrou o que foi o jogo. Todos que viram perceberam como a gente se empenhou em sair com um resultado melhor", avalia.

No próximo sábado, na Arena da Amazônia, o Paysandu enfrenta o Amazonas, pela segunda rodada do quadrangular. Sobre o adversário, Kevyn pede cautela. "É outra competição. Começou tudo do zero. Uma nova mentalidade, nova forma de jogar e estamos bem preparados para isso. Costumo dizer que temos que melhorar os pontos fracos, cuidar mais dos fortes. É por ai".

Kevyn ainda destacou a alegria de ter marcado o segundo gol com a camisa do Paysandu, em sete partidas. "A gente trabalha bastante durante a semana, e aí quando faz o gol a emoção é muito grande. Por isso queria comemorar com os meus companheiros, eles me apoiam muito e eu desejei estar com eles nessa hora. Foi uma felicidade muito grande", encerra.