Técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos elogia desempenho bicolor: ‘Comportamento de time grande’

Após o empate contra o Volta Redonda, o técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, se mostrou satisfeito. Apesar do resultado ser considerado um tropeço, o desempenho da equipe contra o rival carioca foi um ponto destacado por Hélio, que disse que o Papão jogou como time grande:

"O que me deixa tranquilo é o comportamento, porque o torcedor sabe que o Paysandu se mostrou grande. Estamos começando do zero, somos grandes e temos que transferir para o jogo. O Paysandu precisa ter comportamento de time grande e nós tivemos. O resultado não aconteceu, mas quem sou eu para criticar os jogadores depois de um jogo como esse", afirmou o treinador.

Sobre as possíveis desconfianças por causa dos últimos anos, o técnico disse que não foca no passado. Além disso, Hélio declarou que nenhuma equipe será imbatível nesta fase:

"Não vou ficar falando de passado. Nunca usei nada do passado para motivar meu grupo. Eu assisti aos jogos do ano passado. Hoje, vejo o comportamento do nosso time e enche de confiança e esperança. Ninguém é imbatível, nem dentro de casa. Vamos fazer um jogo em Amazonas, onde eles vão propor o jogo e dentro do nosso modelo e capacidade vamos nos organizar para fazer os nossos resultados", finalizou.

O Paysandu volta a campo contra o Amazonas no próximo sábado (9), às 17h, na Arena da Amazônia. Acompanhe a partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.