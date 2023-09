Na Curuzu, Paysandu tropeça contra o Volta Redonda na estreia do quadrangular

O Paysandu apenas empatou na estreia do quadrangular de acesso da Série C, neste domingo (3). A equipe saiu perdendo para o Volta Redonda, mas conseguiu o empate ainda no primeiro tempo. Kevyn marcou para os bicolores, enquanto Ítalo Carvalho fez para o Voltaço.

Anulado

O jogo começou intenso, com o Volta Redonda, time especialista em contra-ataques, tentando umas espécie de pressão inicial. Já o Paysandu marcou na primeira chegada que teve, mas foi anulado. Isso porque Mário Sérgio foi derrubado na entrada da área, a bola sobrou para Nicolas Careca que fez um golaço. No entanto, a arbitragem já havia marcado falta em cima de Mário e o gol foi anulado.

Propostas

Após os minutos inicias, a tônica da partida passou a ser o que se esperava de início, o Papão mais com a bola no pé e o Voltaço buscando ser veloz. E foi assim que viria a origem do primeiro gol do jogo, feito pelos visitantes.

Placar aberto

Ítalo Carvalho recebeu em velocidade pela direita, ganhou de Welington Carvalho, que, na sequência, derrubou o atacante e o árbitro marcou pênalti para o Volta Redonda. O próprio Ítalo cobrou e abriu o placar na Curuzu aos 30.

O empate

Porém, o Bicola conseguiu responder rápido. Robinho começou a aparecer e o meio-campo do Papão passou a funcionar. Não à toa, aos 34, a defesa do Voltaço vacilou, deixou Robinho livre para cruzar rasteiro. Kevyn pisou na área como elemento surpresa e completou para as redes. Tudo igual!

Má pontaria

Sem ser brilhante, o Paysandu conseguiu criar perigo e finalizar ao gol, especialmente de fora da área. No entanto, Robinho, em cobrança de falta, Nicolas Careca, Vinícius Leite e Mário Sérgio pararam nas mãos do goleiro Jean Drosny, que esteve bem colocado.

Estreia e expulsão

Destaque no segundo tempo para a estreia do meia-atacante Mirandinha, que entrou no lugar de Nicolas Careca e atuou na ponta esquerda. O jogador conseguiu imprimir velocidade nas ações, mas também esteve abaixo na finalização. Já no fim, Hélio dos Anjos foi expulso pelo árbitro: Gustavo Ervino Bauermann para muita reclamação do técnico e do banco de reservas alviceleste. Placar final: 1 a 1.

Próximo encontro

O Paysandu volta a campo no próximo sábado (9), às 17h, na Arena da Amazônia, contra o Amazonas. A partida é válida pela segunda rodada do quadrangular. Acompanhe pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Paysandu x Volta Redonda-RJ

Quadrangular de acesso da Série C

Primeira rodada

Data: 3 de setembro, domingo

Hora: 17h

Local: Estádio da Curuzu

Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Auxiliares: Bruno Muller (SC) e Wagner Junior Bonfim Ledo (SC)

Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Gols: Kevyn aos 34/1T; Ítalo Carvalho aos 30/1T

Cartões amarelos: Jacy Maranhão; Matheus Santos e Douglas Skilo

Cartão vermelho: Hélio dos Anjos

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Wellington Carvalho, Wanderson e Kevyn; Jacy Maranhão (Arthur), João Vieira (Ronaldo Mendes) e Robinho (Leandrinho); Nicolas Careca (Mirandinha), Vinícius Leite (Juninho) e Mário Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Volta Redonda-RJ: Jean Drosny, Wellington (Raphinha), Marcão, Matheus Santos e Sanchez (Ricardo Sena); Bruno Barra, Paulinho (Robinho) e Júlio César (Caio Vitor); Douglas Skilo, Marquinhos e Ítalo Carvalho. Técnico: Rogério Corrêa.